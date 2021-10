Sortir en région : lundi 25 novembre

CALVADOS

Connaissez-vous le guide PassTime ? Ce petit livre de 176 pages est truffé de réductions avec 123 partenaires dans le Calvados. Des remises dans des restaurants, des lieux de loisirs et des commerces du département. Plus d'infos sur www.passtime.eu







Aujourd'hui, c'est la 1ère journée des usagers au CHU de Caen. 10h30 - 16h stands d'information, dans le hall d'accueil du Bât. Sud. De 11h - 12h30 "Usagers du système de santé : vos droits et responsabilités" atelier (amphi OEuf) avec les interventions du service des affaires juridiques du CHU de Caen et du Ciss. A partir de 14h30 "Usagers : connaissez-vous vos droits en matière de santé ?" conférence-débat (amphi Oeuf)







Et puis du théâtre à Hérouville Saint Clair avec "Miranda".

Après le naufrage, Prospero et sa fille Miranda débarquent sur une île qui nous rappelle les camps de travail et les goulags de l'Union soviétique. Adaptation de La Tempête de Shakespeare. RDV à 21h au théâtre d'Hérouville.

MANCHE

Du 27 novembre au 7 décembre, le centre d'animation les Unelles à Coutances organise la 13ème édition du Festival du jeu et du jouet. C'est une manifestation gratuite pour petits et grands. Retrouvez plus d'infos sur www.lesunelles.com







Projection d'un film d'atelier cet après midi au cinémoviking de Saint Lô.

Dans le cadre du dispositif Culture-Santé, le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Lô a souhaité, avec la Maison de l'Image Basse-Normandie, sensibiliser personnels et patients à l'éducation à l'image et à la santé.

Les participants sont partis à la rencontre de 7 chefs cuisiniers à Alençon (61), Saint-Lô (50), Caen (14), Saint-Germain-des-Vaux (50) et La Fresnais (35).

De l'écriture à la réalisation, jusqu'à la présentation en salle, les patients et les soignants du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Lô ainsi que 4 autres sites hospitaliers ont participé à ces courts portraits documentaires.

Projection gratuite au cinémoviking à 14h30 -puis à 18h30 projection du film et table ronde "Le visuel dans l'assiette" en présence du réalisateur et des chefs.







Et puis à Cherbourg, c'est la dernière semaine pour voir l'expo des années folles aux années noires. en 1919 au sortir de la Première Guerre mondiale, on fête le retour des soldats engagés sur le front de l'est mais peu à peu, pris dans le tourbillon de la modernité et du renouveau culturel des années 1920, les années folles, les Cherbourgeois se rapprochent d'heures plus sombres, celles de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce climat complexe que l'exposition présente, à partir d'objets, de chansons, de photos et de documents d'archives. RDV au musée de la libération.

ORNE

Jeudi, c'est le forum des formations supérieures de l'Orne sur le site universitaire d'Alençon-Damigny.

50 stands de différents domaines d'orientation seront présents avec une nouveauté cette année, la présence de l'industrie. RDV jeudi au gymnase de Montfoulon de 9h à 17h. Entrée libre et gratuite.





Dernier jour de la foire Sainte-Catherine de Briouze avec Tendance Ouest, la dernière grande foire de l'année en Normandie.

Aujourd'hui : Foire aux Arbres - Déballage tous commerces

11h30 Marché aux veaux à la cloche GRANDE VENTE DE GENISSES NORMANDES. Sous le Chapiteau : Artisans, Matériels Agricoles, Fête Foraine.. Le parking est gratuit.





Dès aujourd’hui et jusqu'au 12 janvier 2014, le Conseil général de l’Orne présente une exposition d’œuvres photographiques, mettant en scène plusieurs produits Normands incontournables, sélectionnés par 50 personnalités des départements de l’Orne, de la Manche et du Calvados. Elle s'appelle « les 50 ambassadeurs de la Normandie gourmande »

Ces photographies géantes, modernes et créatives de Patrick Rougereau, photographe spécialisé dans l’art culinaire, révèlent toutes les subtilités des produits incontournables de la Normandie, tels que le cidre, la crème d’Isigny, les tripes, le camembert, la coquille Saint-Jacques… C'est au conseil général de l'Orne à Alençon.