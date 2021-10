Le métro de Rouen, c'est super béton !

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi, lors de son deuxième concours "Bétons d'aménagement et décoratifs", ça ne s'invente pas, a attribué le Prix des transports en site propre à la ligne de métro-tramway de Rouen. "Le choix des matériaux s’est porté sur des bétons imprimés pour les croisements et, des bétons sablés pour les passages piétons, détaille le SNBPE, séduit par le résultat et "la grande diversité des bétons utilisés". La plateforme de béton sur voie courante du métro-bus a - quant à elle- été réalisé avec une finition colorée dans la masse, rouge ou jaune foncé". Cerise sur le béton : "Les travaux de réfection de ce réseau de métro-bus, vieux de 15 ans, ont été fait sous circulation afin de ne pas perturber la vie des usagers. Le jury a tenu à récompenser la performance réalisée en termes de sécurité".