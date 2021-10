Rouen : une 9e sirène d’alerte installée contre les risques majeurs

La Ville de Rouen a décidé de moderniser son réseau de huit sirènes et d’en installer une neuvième.

Avertir du danger

“Certaines nécessitaient d’être changées”, explique Emmanuel Macé, chef du service sécurité incendie accessibilité et risques majeurs à la Ville de Rouen. Incidents industriels ou chimiques, événements climatiques dangereux... Si cela arrivait, ces sirènes, activées par la préfecture, se déclencheraient sur tout le territoire concerné, invitant la population à s’abriter.

Les consignes sont strictes : ne pas aller chercher ses enfants à l’école, fermer portes et fenêtres, couper les ventilations, écouter la radio (France Bleu) et éviter d’appeler les secours sans raison. Le signal exact se compose de trois séquences de 1 minute et 41 secondes, espacées par un silence de cinq secondes. “C’est le même signal qu’utilisé durant la guerre lors d’attaques aériennes. Les anciens s’en souviennent”, glisse Emmanuel Macé.