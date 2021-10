Volvo a enrichi sa personnalité

C'est donc à ce niveau que l'essentiel de son remodelage a récemment porté. De gentiment placide, sa physionomie s'est fortement dynamisée.

A bord, la présence d'une console centrale flottante, comme d'une sellerie soignée, contribuent à forger un habitacle chaleureux, personnel et accueillant, y compris aux deux places arrière. Tout aussi important, la structure de gamme a été simplifiée, avec la supression de séries spéciales qui brouillaient l'offre et assortie d'un repositionnement des prix qui rend la C30 plus concurrentielle.

La fiche technique reconduit globalement la palette des motorisations, du modeste 1.6i de 100 ch au furieux 5 cylindres 2.5i 230 ch de la T5. Et l'apport d'un système Start/Stop sur le bloc 1.6D 110 ch de la version “écolo” DRIVe réduit drastiquement les émission de CO2 à 99 g/km.



