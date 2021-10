Après sa fermeture, l'école Desnos revit à Caen

Après la séquence animée par le squat des artistes de la Centrifugeuse il y a un an, les nouveaux locataires prennent leurs marques. La mairie a ainsi mis à disposition des quatre salariés des Courants de la liberté, une partie des locaux de l’école élémentaire. Les organisateurs de ces courses du mois de juin, dont la fameuse Rochambelle, s’y sont installés fin octobre.



Une crèche pour 2015

Ils ne resteront pas seuls très longtemps. A partir de janvier prochain, trois associations s’y installeront également : le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de la vallée de l’Orne, la Société d’horticulture et le Comité régional d’étude pour la protection et l’aménagement de la nature en Basse-Normandie. “L’idée est de rassembler des associations autour d’un thème commun, notamment pour leur permettre d’optimiser leur moyens et accueillir du public”, explique Cédric Leroy, maire-adjoint de quartier.

Par ailleurs, début 2015, la crèche verte du Calvaire Saint-Pierre sera transférée dans les locaux de l’ancienne maternelle. Soixante places seront disponibles.