Vos idées de sorties du week-end autour de Caen

Anna Calvi, l’enchanteresse

La chanteuse anglaise, encensée par la critique, présente son nouvel album. Lumière sur la musicienne qui associe le rock et le blues grâce à sa voix envoûtante.

Mercredi 27 novembre à 20h30 au Cargö. 19/22/25€. Tél. 02 31 86 79 31 www.lecargo.fr.

En route pour le Pérou

Du désert énigmatique d’Atacama aux gigantesques statues de l’île de Pâques, Hadrien Crampette défie votre imaginaire.

Mercredi 27 novembre à 14h45 au Centre de congrès à Caen. 4/8/9€. Tél. 02 31 85 10 20.

Barbara Queen fait son show

La reine Barbara présente son solo de clown dans un chaos de plumes et de paillettes. La soirée sera 100% féminine ou ne sera pas.

Vendredi 22 novembre à 20h30 au Bazarnaom. Tél. 02 31 85 50 83. www.cesdamesdisent.com.

Le Coquelicot improvise

Trois équipes s’affrontent autour de thèmes d’improvisation sous le signe de la bonne humeur et du rire dans une présentation théâtralisée de la soirée.

Samedi 23 novembre à 20h30 dans la salle du Drakkar, Luc-sur-Mer. 6€. Tél. 09 51 57 61 27.

-M- l’homme guitare

Le chanteur vient une nouvelle fois partager son énergie électrisante et nous faire vibrer avec ses prouesses vocales. Vous aussi, vous allez dire ’’aime’’ !

Vendredi 22 novembre à 20h au Zénith. 32/59€. Tél. 08 91 67 00 17 www.zenith-caen.fr.

Les dernières coquilles en fête

Ce week-end, tout le port s’anime au rythme de la gastronomie, du marché du terroir et des produits de la mer avec la coquille St-Jacques en vedette.

Les 23 et 24 novembre, sur le port de Ouistreham. Tél. 02 31 97 18 63 www.ouistreham.fr.

Une nuit avec les frères coen

A l’occasion de la sortie de “Inside Llewyn Davis”, le 16e film des frères Coen, le Lux propose quatre films des deux réalisateurs. Inside Llewyn Davis, Barton Fink, Miller’s Crossing et O’Brother.

Vendredi 22 novembre à partir de 20h au cinéma Lux à Caen. 20€ la nuit complète. Tél. 02 31 82 29 87. www.cinemalux.org.

Noël est déjà là

C’est à Grentheville que s’ouvre ce week-end le marché de Noël (arts de la table, bijoux, jouets, objets artisanaux...).

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, salle des fêtes de Grentheville, à 10 km de Caen, 10h-19h.

Mieux connaître Caen

L’office de tourisme fait (re)découvrir les coulisses du quartier du Théâtre de Caen.

Samedi 23 novembre à 14h30. RDV donné sur réservation au 02 31 27 14 14.

Chœur d’enfants

Les enfants de la Maîtrise de Caen interprètent le Requiem de Fauré pour leur prochaine audition.

Samedi 23 novembre à midi à l’église Notre-Dame de la Gloriette, à Caen. Infos sur http://www.maitrise-de-caen.org.

Robes de mariées en expo

Annick Lelien expose ses modèles de robes réalisées dans des tissus précieux.

Du 22 au 28 novembre (15h-19h30) à la galerie d’Art IGDA, 16 rue des Croisiers. Tél. 02 31 26 22 71.

Le bric-à-brac des puces

Pour les amateurs d’objets en tous genres ou pour les experts à la recherche de pièces rares, les Puces caennaises sont l’occasion rêvée de chiner avec plaisir.

Du 22 au 24 novembre, 10h à 19h au parc expo, Caen. 4€. Tél. 02 31 29 99 99 www.caenevent.fr.

Les choeurs de l’Est

Afin de perpétuer la tradition chorale de l’Armée rouge, les chœurs de l’ex-armée soviétique se réunissent dans un spectacle de prestige.

Dimanche 24 novembre à 16h au Zénith. 34/40€. Tél. 08 91 67 00 17 www.zenith-caen.fr.

Pour les oreilles novices

Dirigé par Vahan Mardirossian, profitez de ce mini-concert pour faire découvrir la musique classique à vos enfants, sur les thèmes de Bellini et Mozart.

Dimanche 24 novembre à 16h et 17h30 au Conservatoire de Caen. Tél. 02 31 30 46 86.

La nostalgie s'empare du Zénith de Caen

Revivez les plus grands succès de la chanson avec la troupe d’Age tendre et têtes de bois, puis après le triomphe du film “Stars 80”, les artistes phares des années “fric” seront sur scène.

Age tendre...Samedi 23 novembre à 14h30 et 20h15 au Zénith. 51/55€. www.agetendrettetesdebois.com.

Stars 80 : Jeudi 28 novembre à 20h au Zénith. 41/46/56€. Billetterie ouverte à Louvigny de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Tél. 08 91 67 00 17, et sur www.zenith-caen.fr.

Boréales : quatre spectacles à la Comédie

Cette semaine, le festival des Boréales met l’accent sur la création artistique à la Comédie de Caen. “About the art of entertainment” du vendredi 22 au dimanche 24 novembre au Théâtre des Cordes. “Temptation”, du 25 au 27 novembre, spectacle proposé au domicile de particuliers. Tél. 02 31 46 27 26. “Miranda”, du 25 au 27 novembre au Théâtre d’Hérouville. “Les bas-fonds”, jeudi 28 novembre à 19h30 et 21h30 à la Halle aux Granges.

Chaque spectacle : 8/14/20€. Plus d’informations et billetterie au 02 31 46 27 29 ou sur Internet : www.comediedecaen.com.