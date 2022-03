Où sortir ce week-end autour de Caen ?

Riez aux éclats à Mondeville

Pour sa 8e édition, le festival “Mondeville sur rire” continue sa découverte de nouveaux talents tout en présentant des artistes confirmés et en accueillant un large public. L’humour prend alors de multiples formes de spectacles : visuels, clownesques, one man show, stand up…

Du 14 au 20 novembre au Carrefour socio-culturel et sportif, 3 rue Ambroise Croizat, Mondeville. Réservations au 02 31 82 22 73 ou dans les points de vente habituels. www.mondevilleanimation.org.

12, rue Papillon...

C’est à cette adresse que vous embarquez pour le conte inspiré du Géant égoïste d’O. Wilde. Une femme vous attend à l’arrêt de bus pour vous raconter son histoire.

Mardi 19 et mercredi 20 novembre à 19h30, espace Jean Vilar, Ifs. 8/15€. Tél. 02 31 82 69 69.

Et si… on partait en voyage ?

Avec des “si’’, on peut refaire le monde ! C’est ce que vous êtes invités à faire en compagnie de deux passagères croqueuses de mots et de poésie.

Du 19 au 22 novembre, au Théâtre du Champ exquis, Blainville sur Orne. 02 31 44 08 31.

Deux concerts au Cargö

My Bubba, le groupe aux harmonies vocales folk venu des pays nordiques et Dub Inc, le groupe le plus emblématique de reggae en France s’empare du Cargo !

My Bubba samedi 16 à 19h, 5€. Dub Inc mardi 19, 20h30. 26€. Tél. 02 31 86 79 31 www.lecargo.fr.

Le top des soupes

Amateurs de légumes et produits frais, l’association des Mangeux d’soupe vous invite à déguster les meilleures recettes de soupes, directement sorties du potager.

Samedi 16 novembre à 19h, Biéville-Beuville. Tél. 02 31 53 93 29. www.mangeuxdsoupe.com.

Les têtes de liste du hip-hop

Le Zénith accueille les artistes les plus en vogue du moment avec entres autres Youssoupha, Orelsan et Canardo. Un événement dans le monde hip-hop.

Samedi 16 novembre, 20h au Zénith de Caen. 37€. Tél. 02 31 50 32 30 www.zenith-caen.fr.

Un spectacle tiré par les cheveux ?

Imaginé à partir d’une technique traditionnelle du cirque, “Capilotractées” repousse les limites de l’équilibre et de l’extravagance. Ca va vous décoiffer !

Du 18 au 21 novembre, au Théâtre d’Hérouville. Tél. 02 31 46 27 29 www.comediedecaen.com.

Grande braderie à la Chiffo

Deux jours de braderie : vêtements et produits textiles à 1,10€ la pièce.

Jeudi 14, vendredi 15 novembre, rte de Trouville.

On n’arrête pas la musique au BBC

“Don’t stop the music” regroupe La Tchoucrav’, Les Blues Devils, Hygiaphone et Soulution pour une soirée 100% normande.

Samedi 16 novembre dès 19h30 au Big Band Café d’Hérouville. Infos au 06 72 37 97 82.

Les Boréales, festival en nord

Le festival normand ouvert sur la création artistique des pays nordiques met l’Islande et la Lituanie à l’honneur. 219 événements (dont 114 gratuits !) ponctueront ces deux semaines, à partir du vendredi 15 novembre à 18h, à l’Abbaye aux Dames puis au Théâtre d’Hérouville.

Du 15 au 30 novembre sur Caen et en région. Renseignements au 02 31 15 36 40. Programme complet sur www.crlbn.fr.

A travers la forêt d'Ifs, et de nuit !

Pendant que le loup n’y est pas, c’est l’association Vague Folk et la Compagnie Les Trous du Culte qui s’emparent de la forêt d’Ifs ! Prenez part à une expérience unique et laissez parler votre esprit aventurier en devenant des personnages de théâtre à part entière le temps d’une balade nocturne.

Vendredi 15 et samedi 16 novembre à 20h30. Forêt d’Ifs. 6€. Durée : 1h15 environ. Réservations obligatoires au 06 73 12 39 24.