Protection anti-bruit : la belle réussite d'Auditech, près de Rouen

"Parce qu’il ne faut pas négliger nos oreilles”, indique Pascal Roussel, créateur et gérant de cette société. “Le but n’est pas de boucher les oreilles mais de supprimer tous les bruits parasites, d’où les différents filtres, et de laisser passer la parole”.

Le confort avant tout

Ces protections ont la particularité d’être réalisées sur mesure, à l’aide d’un moule représentant l’emprunte de l’oreille du futur utilisateur pour un meilleur confort. “En un an, nous réalisons 35 000 équipements. Nous en avons plus de 150 000 en stock”. Et cela parce que chaque paire est garantie quatre ans. Les stocks servent à reproduire le modèle d’un client en cas de besoin. Avant tout destinées aux professionnels, les protections, qui se déclinent en 96 gammes, s’adaptent à chaque environnement.

Les particuliers aussi peuvent en bénéficier, notamment les adeptes de musique. D’ailleurs, Pascal Roussel a un projet dans les cartons : mettre en place un modèle standars lors des concerts afin que chacun conserve son capital auditif le plus longtemps possible. Un aspect à ne pas négliger.