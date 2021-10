Une agence de voyages à domicile à Caen

Après vingt ans passé dans le tourisme, elle a rejoint le réseau Twimtravel. 'C'est le même métier qu'un agent de voyages qui a pignon sur rue, à la différence près que je suis disponible en dehors des horaires de bureau, c'est-à-dire, sept jours sur sept, 24 heures sur 24”, explique Valérie Tellier. 'En agence, vous avez un va et vient permanent, le téléphone qui sonne ... Moi, je me consacre entièrement à mes clients”.

La profession d'agent de voyages à domicile se rapproche donc de la notion de service à la personne. Valérie Tellier se déplace d'ailleurs chez ses clients mais pas uniquement. Elle peut aussi les rencontrer sur leur lieu de travail, dans un café, bref où bon leur semble !



Lutter contre les pièges d'internet

Elle ne leur propose que des voyages “clés en main”. “C'est plus simple que de chercher sur internet et éventuellement d'avoir de mauvaises surprises !”

Pratique. Valérie Tellier, tél. 06 12 23 53 67. Mail : vtellier@twimtravel.fr



