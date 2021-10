Découvrez le nouvel extrait de Noa Moon ce lundi soir dans 100% Ouest

Sous son joli visage d’ado et son air un peu timide, Manon De Carvalho Coomans alias Noa Moon ne manque pas de caractère. Douce, sincère, cette surdouée de la musique a écrit son premier single, Paradise, à 17 ans. Véritable tube de la chanteuse, Noa Moon c'est la petite voix qui monte qui monte. Et pour cause, une voix acidulée, une guitare. Voilà comment Noa Moon a su toucher le public dès ses premières appartitions. Noa Moon publie aujourd'hui son premier album "Let Them Talk" disponible dans les bacs.

Ce soir dans 100% Ouest, découvrez un nouvel extrait de la jeune chanteuse : "Magic is everywhere". Rendez-vous ce soir dés 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest.