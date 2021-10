Assises : l'ancien moniteur jugé pour les viols de plusieurs adultes handicapées

C'est une affaire de viols et d'agressions sexuelles sur personne vulnérable qui ouvre ce matin cette nouvelle session.

Un homme de 64 ans est dans le box des accusés. Moniteur au centre d'aide par le travail de Dozulé, il est soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur plusieurs adultes handicapées. Au moins quatre victimes se sont plaintes de relations sexuelles contraintes. Une cinquième victime présumée, handicapée à 80%, n'a en revanche pu témoigner, du fait de son état.

Le suspect a reconnu en partie les faits.

En 2008, l'accusé avait déjà bénéficié d'un non lieu après que sa propre fille et sa nièce n'aient révélé des agressions similaires entre 1975 et 1978. Les faits étaient alors déjà prescrits.

Le verdict dans cette affaire est attendue demain, mardi 19 novembre.