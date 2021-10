Le Guide de Zoé 2014 est sorti !

Les partenaires qui ont choisi de communiquer avec "Le Guide de Zoé" ont décidé d'investir leurs budgets publicitaires sous forme de remises pour offrir aux clients le meilleur au meilleur prix.



Ce livret se compose pour chaque partenaire d'une offre découverte la première fois que l'on s'y rend qui engendre une réduction de -30 à -50 % pour 2 à 6 personnes et d'une offre permanente à usage illimité dans l'établissement d'un minimum de 10 % et cela à chaque visite et toujours jusqu'à 6 personnes.

Ecoutez, Marie Lechartier, directrice de publication.