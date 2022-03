Création et reprise d'entreprise : pour tout savoir, c'est ce jeudi à Caen !

Qu’est-ce que le salon Planète Créa ?

“C’est un événement destiné aux porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise. Planète Créa concentre en fait en un lieu un ensemble de professionnels motivés à accompagner les jeunes entrepreneurs. C’est un salon avec des débats, des échanges, etc. Cela permet de donner un maximum d’informations sur la façon de créer ou de reprendre une entreprise”.

Quel était le profil des visiteurs l’an dernier ?

“Planète Créa avait accueilli près de 1 300 personnes en 2012. On s’aperçoit que parmi les visiteurs, il y avait 50% de salariés et 50% de demandeurs d’emploi. 58% étaient des hommes et 42% des femmes. Les moins de 25 ans représentaient 17% des visiteurs, les 25-34 ans 28%, les 34-44 ans 28% et les 45 ans et plus 27%”.

Dans quels domaines la création d’entreprise est-elle la plus importante ?

“Surtout dans les services et le commerce. Nous souhaiterions avoir davantage de créateurs ou de repreneurs dans le domaine industriel”.

Est-ce qu’on créer beaucoup à Caen ?

“Oui. Caen est une des villes les plus dynamiques du pays ! Nous avons, en quelques années seulement, doublé la création d’entreprises ! La CCI fait son maximum pour accompagner les porteurs de projets et mène maintenant des actions conjointes avec la communauté d’agglomération Caen la mer. Enfin, nous créons des ponts entre les secteurs. Il y aussi autour de Caen beaucoup de pôles d’excellence qui permettent de favoriser l’émergence de jeunes créateurs. Sur le territoire de la CCI, il y a eu en 2012 un total de 1 302 créations”.

La reprise d’entreprise connaît-elle autant de succès ?

“Non... On enregistre à Caen plus de créations que de reprise s d’entreprise. C’est un phénomène national. Il y a en France cinq repreneurs en moyenne pour un cédant... En 2012, nous avons enregistré 458 transmissions sur le territoire de la CCI”.



Si on ne peut pas venir à Planète Créa, que faire ?

“Il faut frapper à la porte de la CCI. En 2012, 902 porteurs de projet ont été reçus en premier accueil. 428 porteurs de projets ont été accompagnés individuellement, 634 personnes ont participé aux réunions d’information “Créa’info” et 150 stagiaires ont été formés lors des stages “Cinq jours pour entreprise”. La CCI de Caen Normandie enregistre 70% de taux de pérennité à trois ans des entreprises de sa circonscription”.

En pratique