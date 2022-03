Sécurité routière : Des réunions de sensibilisation pour les seniors et leurs proches

Que ce soit au volant de leur voiture ou à pieds, les seniors (65 ans et plus) sont les plus exposés aux dangers de la route. Le Conseil général de l’Orne, conjointement avec l’Etat, organise une série de réunions de sensibilisation à leur sécurité routière dans tous les cantons du département. Reprenant le modèle des soirées "Vieillir, la belle affaire", l’humour et la dédramatisation sont au rendez-vous.

L’objectif de ces réunions est de prévenir les risques, faire évoluer les comportements et également présenter les alternatives possibles à l’automobile comme le bus ou le covoiturage. Pour ceux qui souhaitent garder le volant, l’accent sera mis sur la nécessité d’une remise à niveau du code de la route, l’utilisation d’une boîte automatique, ou encore les conseils à suivre avant de prendre la route.

Informations pratiques :

Réunions de sensibilisation à la sécurité routière des seniors :

Samedi 16 novembre 2013 au Mêle-sur-Sarthe à 16h, salle Rouault ;

Samedi 15 février 2014 à Condé-sur-Sarthe à 16h, salle des fêtes.

L'entrée est gratuite.

Ecoutez, Christophe de Balorre, vice-président du Conseil général de l'Orne.