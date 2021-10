Notre essai automobile : la Fiat 500L Trekking joue sa partition

Tout en inspirant une certaine sympathie avec une face flanquée de “moustaches” chromées qui la relient visuellement à la 500.

Version plus ludique, la nouvelle Trekking s’enrichit des codes propres à la catégorie voisine des SUV urbains, dont le succès va croissant. L’évolution esthétique la plus voyante tient à l’adoption d’un nouveau bouclier sombre et assez proéminent, percé d’une large bouche d’air inférieure, et cerné de feux antibrouillard. Un insert en aluminium anodisé met en exergue la protection sous châssis, avec une réplique travaillée dans cet esprit sur l’arrière, ces reprises permettant d’allonger la Trekking de 12 cm sur la 500L, et fixer ainsi sa longueur à 4,26 m, qui la rapproche des vrais crossovers urbains. Des élargisseurs d’aile et bas de caisse gris mat, des jantes alu spécifiques de 17 pouces, ainsi qu’une assiette légèrement relevée de 1,3 cm, achèvent d’insuffler de petits airs de baroudeuse à la Trekking. Et commesa cadette 500, elle se prête bien au petit jeu de la personnalisation, sans faire dépenser des fortunes. Entre les associations de couleur pour la carrosserie et les jantes, il existe 210 combinaisons possibles...

Motricité renforcée

Mais la 500L Trekking gagne réellement ses galons de SUV urbain avec la mise en série du système “Traction +”, sorte de différentiel autobloquant électromécanique destiné à renforcer le contrôle de la motricité de cette traction avant sur “la glisse”, en freinant la roue la moins adhérente au profit de l’autre. Après activation du bouton idoine, ancré au pied du levier de vitesses, il fonctionne jusqu’à 30 km/h, sans incidence sur la consommation et les émissions.

La Trekking chausse aussi des pneus mixtes M+S (“Mud and Snow”, boue et neige), alors que ses tarages de suspension ont été réglés un peu plus souples que ceux de la 500L. Meilleur diesel de la gamme, le 1.6 Multijet II de 105 ch entraîne le faux-vrai crossover Fiat dans une certaine vivacité, avec un bon couple de 320 Nm très présent dans les bas régimes pour tonifier les reprises. Avec un bon silence de fonctionnement à la clé. Le châssis aurait tendance à la rebuffade sur les chaussées bosselées abordées sans trop de modération, avec une suspension plus ou moins rebondissante. Au volant, la 500L Trekking séduit surtout par un sérieux de conception.