Rouen : les lycéens s'en prennent à leur proviseur

Les relations entre professeurs et chef d'établissement ne sont pas bonnes depuis un an au lycée Pascal. A la rentrée, les premiers ont entamé une grève, obtenant un rendez-vous auprès du rectorat. La semaine dernière, leurs représentants lors de cette entrevue se sont vus convoquer au commissariat : une plainte pour diffamation avait été déposée par leur proviseur auprès du procureur contre eux.

Scandalisés, les élèves ont ce mardi apporté leur soutien aux enseignants et ont bloqué tôt le matin l'entrée de l'établissement par des barricades et des poubelles. Le rectorat a réussi à refaire tomber la tension. Ce matin, enseignants grévistes et lycéens ont repris leur travail.