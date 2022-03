Boréales : les Normands, ces hommes du Nord

Le festival normand ouvert sur la création artistique des pays nordiques met l’Islande et la Lituanie à l’honneur. 219 événements (dont 114 gratuits !) ponctueront ces deux semaines, à partir du vendredi 15 novembre à 18h, à l’Abbaye aux Dames puis au Théâtre d’Hérouville.

Trois temps forts

Gainsbourg, en plus frais : Deux musiciens-phare de la jeune génération de jazz islandais se réunissent pour réinventer la musique de Serge Gainsbourg façon ’’Gainsboréale’’. Inédit ! Samedi 16 novembre à 21h à l’Esam, Caen. Entrée libre. www.esam-c2.fr.

Manger, danser, s’amuser : Ce concept né en Suède en 2010 est simple : profitez de votre pause déjeuner pour vous amuser, faire la fête, vous changer les idées avant de retourner travailler. Vendredi 22 novembre de 12h30 à 13h30, à l’Etage, 5 rue du Vaugueux, Caen. 5€ repas inclus.

24 heures de polar nordique : Une dizaine d’auteurs animeront cette édition autour de projections de films, de séries, un atelier d’écriture et la remise du Prix d’honneur Boréales. Le 29 novembre, dès 20h au Café des Images. 9/15€. Tél. 02 31 45 34 70 www.cafedesimages.fr.

Concerts

- Minor Sailor, samedi 16 à 17h15 à l’Artothèque, Espaces d’Art contemporain.

- Sin Fang, mardi 19 à 20h30, Maison de l’étudiant, Université de Caen. - Peter Von Poehl, jeudi 21 à 20h au CCNC. Ólafur Arnalds, vendredi 22 à 20h au BBC, Hérouville.

- Bjørn Berge, dimanche 24 à 19h au Cargo.

Spectacles

Atelier de tricot islandais, samedi 16 à 9h au Greedy Guts, Caen. “Chienne ou Louve” de Cheptel Aleïkoum, le 17 au Théâtre du Champ exquis. “Miranda” d’Oskaras Koršunovas, les 25, 26 et 27 au Théâtre d’Hérouville. “About the art of entertainment” de Jonas Södergren, les 22, 23 et 24 au Théâtre des Cordes. “Temptation”, cirque en appartement, mercredi 27 à 19h30. “Signaux”, d’Yngvild Aspeli, les 27 et 28 à l’espace Jean Vilar, Ifs. “Les Bas fonds”, le 28 novembre à la Halle aux granges, Caen. “Fictional Copies” de Björn Säfsten, le 30 au CCNC.

Littérature

Une douzaine d’auteurs seront présents durant le festival et iront à la rencontre du public. Jon Kalman Stefansson (Entre ciel et Terre, 2010), Bergsveinn Birgisson (La lettre à Helga, 2013), Gudbergur Bergsson (Deuil, 2013), Steinunn Sigurdardottir (Cent portes battant aux autres vents, 2011), sont quelques uns des auteurs annoncés.

Expositions

“Les symboles de la Lituanie et du design : 2003-2013” et “Imported Landscape”, inauguration le 15 novembre à 18h, à l’Abbaye-aux-Dames. “Remedies”, d‘Ingibjörg Birgisdóttir, inauguration le 17 novembre à 15h, Galerie Oh!, Caen. “Sartre et Beauvoir : un voyage en Lituanie”, d’Antanas Sutkus, inauguration le 22 novembre à 18h30, IMEC, Abbaye d’Ardenne.

Pratique. Du 15 au 30 novembre sur Caen et en région. Renseignements au 02 31 15 36 40. Programme complet sur www.crlbn.fr.