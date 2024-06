En questions. "On est très attachés à programmer des artistes normands au festival Cabourg mon Amour"

Romain Renou est le directeur du festival Cabourg mon Amour, qui a lieu du jeudi 20 au samedi 22 juin.

Joseph Kamel, Zaoui, Styleto…

La programmation s'annonce riche

"On a beaucoup de beaux noms, notamment les deux lauréats des Inouis du Printemps de Bourges : Jean et Noor. Ce sont des talents à suivre de près. On programme tous les styles, pop, rock, électro et urbain. On est aussi attachés à programmer des artistes normands, comme Joseph Kamel ou Passagers."

Combien de temps avant se prépare

ce plateau ?

"Six mois à l'avance. On passe notre temps à aller dans les petites salles de concert, sur les premières parties, à discuter avec les labels, éditeurs et producteurs. Beaucoup sont au début de leur carrière. On n'oublie pas que l'on a accueilli des artistes peu connus à l'époque, comme Juliette Armanet ou Clara Luciani."

Quelles sont les nouveautés

de cette édition 2024 ?

"On stoppe la journée du dimanche au profit du jeudi. On a remis en place le camping pour les festivaliers à 300m du site. On a aussi ce village avec de nouveaux créateurs. Et l'autre nouveauté, un bar à vin !"

Les Normands sont-ils les bienvenus ?

"Oui, les Normands de 25-35 ans sont notre cœur de cible. On a la surprise de voir des gens qui viennent de toute la France, avec 60% de Parisiens. On souhaite développer la clientèle de Caen et son agglomération."

Et après ?

"On veut garder ce festival à taille humaine, mais l'objectif est de faire complet, comme Beauregard par exemple !"