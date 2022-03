One Direction : élu meilleur groupe de pop de l'année !

Parmi les artistes récompensés, One Direction a été élu meilleur groupe de pop de l'année. une soirée riche en rebondissements qui a couronné les stars de la variété internationale qui ne cessent d’occuper la tête des charts depuis plusieurs mois voire années.

Eminem remporte deux prix : le Global Icon Award ainsi que le titre de meilleur artiste hip hop. Miley Cyrus a été couronnée par le meilleur clip de l'année "Wrecking Ball" ! Avicii lui se distingue dans la catégorie meilleur artiste electro de l'année.

Meilleur artiste electro : Avicii



Global Icon Award : Eminem



Meilleure artiste féminine : Katy Perry



Meilleur artiste ou groupe alternatif : 30 Seconds to Mars



Meilleur artiste masculin : Justin Bieber



Meilleur artiste ou groupe rock : Green Day



Meilleur artiste hip-hop : Eminem



Meilleur artiste ou groupe pop : One Direction



Meilleure chanson : Locked Out of Heaven, de Bruno Mars



Révélation 2013 : Macklemore et Ryan Lewis



Meilleur artiste MTV push : Austin Mahone



Meilleur concert : Beyoncé



Meilleur look : Harry Styles (One Direction)



Meilleur clip : Miley Cyrus, "Wrecking Ball"



Meilleur world stage : Linkin Park



Meilleur artiste ou groupe international : Chris Lee



Meilleure fanbase : Tokio Hotel