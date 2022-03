Cotentin : les commerces pourraient ouvrir dimanche 15 et 22 décembre

Les élus des communes de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, Tourlaville, Querqueville, La Glacerie, Tollevast et Valognes se sont réunis le 25 octobre afin de déterminer une position commune sur la question de l’ouverture des commerces avec emploi de personnel le dimanche.



Les maires peuvent en effet accorder 5 dérogations par an au repos dominical, pour les établissements de commerce de détail.



Pour harmoniser les ouvertures des commerces le dimanche sur l’ensemble de leurs communes pendant les fêtes de fin d’année, les élus proposent une ouverture des commerces avant Noël, les dimanches 15 et 22 décembre 2013 .