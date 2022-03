Le Mémorial de Caen dévoile son programme pour le 70e anniversaire du Débarquement

Deux expositions majeures semblent d'ores et déjà figurer comme les deux "incontournables" des commémorations du 70e anniversaire du Débarquement, organisée par le Mémorial de Caen, dans son enceinte. Ainsi, une exposition de 100 photos de Tony Vaccaro, représentera un travail d'époque réalisé entre la Normandie et Berlin. Né en Pennsylvanie en 1922, Tony Vaccaro demeure l'un des plus célèbres photographes et photojournalistes de guerre américain, connu notamment pour ses clichés réalisés pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il était présent ce mardi matin au Mémorial.

L'autre exposition phare mettra en valeur 100 objets de la bataille de Normandie.

Par ailleurs, la direction du Mémorial a aussi annoncé ce mardi matin, la réception de 300 vétérans américains. Une fresque géante devrait également recouvrir la façade du musée pour la Paix l'an prochain. Les réseaux sociaux ne seront pas en reste, puisqu'il sera possible de suivre jour après jour, l'avancée d'un soldat pendant la bataille de Normandie.

Avec Louis-Sébastien Jacquel-Blanc