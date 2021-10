Les acheteurs d'or s'intéressent au Nord Cotentin

Sur les trois derniers mois, le prix de l'or a connu une hausse de 30%. Le métal jaune est plus que jamais une valeur refuge et les banques sont à la recherche d'or et vont le chercher là où il se trouve: chez les particuliers qui sont confrontés à la crise. Résultat: de plus en plus d'acheteurs itinérants sillonnent le pays et même la Basse Normandie pour faire des affaires.

Bonus AUDIO / Une tendance qui s'exporte à Cherbourg où nous avons rencontré cette acheteuse nomade qui a souhaité garder l'anonymat.