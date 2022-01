Des travaux sur l'axe Caen Ouistreham, répartis sur environ 4 km, débuteront le lundi 31 août pour s'achever en décembre prochain. Les aménagements prévus consistent principalement à créer des bandes d'arrêt d'urgence, stabiliser le terre-plein central et changer les glissières de sécurité. Les revêtements de chaussées seront également renouvelés, dans le sens Caen-Ouistreham, entre Blainville sur Orne et l'échangeur de Bénouville, ainsi que sur les giratoires à l'entrée de Ouistreham. L'échangeur de Bénouville fera également l'objet d'une réfection du revêtement de ses voiries, y compris le giratoire face à la mairie de Bénouville.

Restrictions de circulation

Toutes ces opérations nécessiteront des restrictions de circulation sur la 2x2 voies entre Blanville sur Orne et Ouistreham durant toute la durée du chantier. Les travaux sur les giratoires seront réalisés de nuit afin de perturber le moins possible le trafic. Concernant l’échangeur de Bénouville, sa fermeture partielle sera nécessaire temporairement pour la réalisation des revêtements de chaussées. Des déviations ponctuelles et limitées dans le temps seront alors mises en place. Des panneaux d’information, seront également posés afin de guider et d’informer les usagers des modifications de circulation. Les travaux, d’un coût total de 2 millions d’euros, sont financés par le conseil général. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la participation du conseil général au plan de relance national.

