Sortir en région du vendredi 4 juin

Jean Goujon est à l’hippodrome de Carentan ce soir à partir de 21h, accompagné notamment d’Emilio Corfa et Emilio Ortiz. Il vient présenter son spectacle "la nuit du Jour J" au cours duquel il interprétera les plus belles chansons des "Chemins de la Liberté". Le show sera suivi d’un spectacle pyrotechnique et d’un grand feu d’artifice.

Suite du festival "Les Hétéroclites" à Saint-Lô. Aujourd’hui retrouvez au Vallon de la Dollée entre 18h30 et 0h30 de nombreux concerts ainsi que du théâtre de rue.

L’établissement français du sang organise cet après-midi une collecte de sang au Zénith de Caen. Elle aura lieu de 16h30 à 19h30.

Ce soir, c’est les 2 ans du Lewis Pub à Bayeux, situé rue de Nesmond face à la Tapisserie. Pour l’occasion sont prévus des quiz musicaux, un gâteau géant et de nombreuses autres animations.

Au bar Le VIP à Saint-Lô, soirée variétés internationales avec Angelyn en concert à partir de 21h.

Au Théâtre de Coutances ce soir, concert du groupe de "New Orleans" La Planche à Laver. Ce groupe, dont un des membres utilise une planche à laver comme instrument de musique, débute son concert à 21h.

Percy accueille dimanche la 29e course de côte. Lors de cette épreuve de 1200 mètres comptant notamment pour la coupe de France des courses de côte, entre 70 et 80 concurrents sont attendus. Les essais ont lieu dès 9h et la première manche débute à 13h30.

Enfin, l’association Vélocité d’Avranches organise dimanche la première "Convergence vélo" vers le Mont Saint-Michel. Un rassemblement est prévu à 11h sur le cours de la Victoire à Pontorson pour ensuite rouler sur la voie verte direction le Mont. Pour les Normands, des départs sont prévus plus tôt dans la matinée à Avranches, Saint-Hilaire du Harcouët, Parigny et Saint-James.