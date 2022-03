Star Wars épisode VII au cinéma le 18 décembre 2015

Il va falloir se montrer patient plus de deux ans avant de voir la suite des aventures de Luke Skywalker, Dark Vador et autres Han Solo. L'épisode VII de la saga intergalactique ne sera projeté sur les écrans que le 18 décembre 2015 ont annoncé les studios Disney. Une information relayée par le compte officiel de Star Wars.

Mark your calendars: #StarWarsVII is coming to theaters on December 18, 2015. Full details at http://t.co/eXWuSOGqHn