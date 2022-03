De plus en plus de Bas-Normands s'initient aux drogues

Entre 2005 et 2010, la porportion de Bas-Normands ayant goûté au moins une fois dans leur vie au cannabis est en hausse. Alors qu'ils n'étaient qu'un quart en 2005, ils sont près d'un tiers en 2010 à l'avoir testé.

Plus inquiétant, le pourcentage de personnes ayant testé des drogues dites dures comme l'ecstasy ou la cocaïne est lui aussi en hausse, même si le proportion reste faible.

Autre point noir de cette étude menée par l'INPES, la consommation de tabac qui ne faiblit pas. Elle est même en forte hausse avec près d'1 Bas-Normand sur 3 qui fume quotidiennement en 2010 (moins de 1 sur 4 en 2005) et plus de 20% qui consomment plus de 10 cigarettes par jour en 2010 alors qu'ils n'étaient que 15% en 2005

Un motif de satisfaction tout de même : la consommation d'alcool. Le nombre buveurs quotidiens ou ayant une consommation addictive est en baisse. L'étude de l'INPES montre toutefois que la consommation excessive, c'est-à-dire dans le but d'attteidre l'ivresse est elle en hausse.