Equeurdreville : la mémoire relie les jeunes français et allemands

La Seconde Guerre Mondiale : une période de l'Histoire qui sera mise à l'honneur durant l'année 2014, à l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement. Mais elle reste aussi indisociable des camps de l'horreur, ceux d'extermination et de concentration.

Les membres de la section jeunes du Souvenir Français d'Equeurdreville ont été particulièrement touchés par ce sujet lors d'un voyage en Allemagne, en avril dernier, dans le cadre des 50 ans du Traité de l'Elysée. Là bas, les 22 jeunes Equeurdrevillais ont échangé avec des lycéens allemands et découvert les camps de Dachau et Landsberg. Ils restituent leurs émotions dans une exposition temporaire, "Entrée dans la mémoire", à l'espace culturel d'Equeurdreville.

Un échange franco-allemand

Au son de Nuit et Brouillard de Jean Ferrat, on déambule entre les dix tableaux thématiques composés de photographies, sculptures, oeuvres contemporaines ou témoignages. Louise Pesnel, responsable de la section jeune du Souvenir Français, nous présente quelques oeuvres :

Il a fallu coucher des idées sur le papier puis les restituer de façon artistique.

A la fin du mois d'octobre, les jeunes Allemands ont passé quelques jours dans le Cotentin. Ils ont pu découvrir l'exposition de leurs camarades français. Constance, Louise et Gillian ont constaté que le rapport à la mémoire est différent, pour les Allemands :

Pratique. "Entrée dans la mémoire", à l'espace culturel Hippolyte Mars d'Equeurdreville-Hainneville. Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre de 14h à 18h, lundi 11 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visites commentées par les jeunes dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h et lundi à 14h, 15h et 16h.