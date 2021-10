Lucie Bernardoni à Saint-Lô le 21 juin

Biographie de Lucie Bernardoni:

Lucie Bernardoni a commencé à chanter très jeune. En 1997, suite à un jeu proposé sur une radio nationale, elle se retrouve à chanter à l'antenne.

En 2002, âgée de 15 ans, elle signe pour la première fois avec une maison de disque (Atoll music) et sort un premier single, Je suis mes pas. En 2004, elle participe à la Star Academy 4. Simple remplaçante au départ, elle devient la plus jeune finaliste de l'émission quatre mois plus tard face à Grégory Lemarchal. En 2005, elle participe à la tournée Star Academy 4 qui se termine par deux soirées à Bercy.

Début 2009, elle s'inscrit sur AKAMUSIC1 afin de laisser aux internautes la possibilité de produire son premier album Melancosmiaque qu'elle a travaillé durant plus de 3 ans. En seize jours, elle obtient les 50 000 euros nécessaires à la production de son album, un record sur akamusic. Le premier single de l'album est sorti le 19 avril 2010 il sera à découvrir sur la plage verte de Saint-Lô lors du Tendance Live Show.

