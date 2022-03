Drogues : 31 % des Hauts Normands de 15 à 64 ans ont expérimenté le cannabis

Concernant la consommation régulière, occasionnelle ou excessive d'alcool, de tabac ou de drogues illicites, la Haute-Normandie apparaît comme une bonne élève en France, jamais citée parmi les régions où la proportion d'usagers est la plus forte. Au contraire, elle pointe plutôt en bas des différents classements. Et détient même "le taux le plus bas (un peu moins de 6%)" pour la consommation d'alcool à risque chronique.

Alcool. Dans le détail, la consommation d'alcool a plutôt reculé en Haute-Normandie entre 2005 et 2010, et reste inférieure aux moyennes nationales, à l'exception des alcools forts (19,6% des personnes interrogées ont déclaré en consommer une fois par semaine, contre 15,7% en France). Ainsi, en 2010, 8,5% des Haut-Normands boivent régulièrement (11% à l'échelle nationale).

Tabac. Environ 35% des habitants de Haute-Normandie fument, un taux relativement similaire à celui enregistré en 2005. La région compte 19,4% de "gros" fumeurs (plus de 10 cigarettes par jour), au même niveau que la moyenne nationale.

Cannabis. Dans la population haut-normande des 15-64 ans, 31% l'ont expérimenté, 7,7% en ont fumé au moins une fois dans l'année et 4,6% dans le mois. La région se situe légèrement en-dessous de la moyenne nationale.

Cocaïne, ecstasy... La Haute-Normandie, encore une fois, apparaît légèrement moins consommatrice que la moyenne nationale, mais de peu. La consommation gagne 2,2 points par rapport à 2005. En 2010, 3,4% des Haut-Normands l'ont essayée. Concernant l'ecstasy, la consommation est en légère hausse également, à 2,3%. Champignons hallucinogènes (en baisse) : 2,6%. Poppers (légère hausse) : 5,2%.

L'étude complète sur la Haute-Normandie à télécharger ci-dessous en PDF

[pdf1]