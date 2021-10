Karachi : les familles des victimes convoquées à Paris

Du nouveau dans l'affaire de l'attentat de Karachi. Les familles des victimes cherbourgeoises sont convoquées par le juge anti-terroriste chargé de l'enquête le 18 juin prochain au palais de justice de Paris. Une annonce qui intervient après la mise en cause de Nicolas Sarkozy par un rapport de la police luxembourgeoise. Le Chef de l'État pourrait être directement impliqué dans la création d'une société par laquelle auraient transité des commissions suspectes, et notamment celles qui auraient servi aux contrats d'armement entre DCNS et le Pakistan.

Bonus AUDIO 1 / Pour Olivier Morice, l'avocat des familles des victimes, on a désormais affaire à un mensonge d'état qui pourrait avoir de graves conséquences...

Bonus AUDIO 2 / Olivier Morice, l'avocat des familles des victimes, pense que la justice sera du côté des victimes. Il attend beaucoup du juge en charge de l'enquête.