CCI : les agents consulaires sont en grève

C'est une mobilisation plutôt rare : celle des agents des Chambres de commerce et d'industrie de la Manche, qui comme dans toute la région étaient mobilisés à Cherbourg et Saint-Lô ce jeudi 7 novembre.

A Saint-Lô, une cinquantaine d'agents étaient réunis devant le parc des expos, où se déroule aujourd'hui un salon consacré à la création et la reprise d'entreprise, organisé par la CCI. A Cherbourg, on dénombre 70 grévistes à la CCI et au groupe FIM, rassemblés également devant les établissements.

Baisse du pouvoir d'achat

Les agents consulaires dénoncent des suppressions de postes liés à une restructuration profonde des CCI et l'inter-régionalisation. Le président de la CCI de Basse-Normandie a annoncé des licenciements, face à une baisse des dotations accordées aux chambres consulaires, moins 20 % par exemple pour l’année prochaine.

Les salariés dénoncent aussi une perte de pouvoir d’achat. Le point d'indice des agents n'a pas été revalorisé depuis 4 ans. Autre mécontentement, la négociation au niveau national d'une nouvelle mutuelle, au coût plus élevé.

Un rassemblement est prévu dans l'après-midi à Caen, où se retrouveront les grévistes des chambres bas-normandes, en vue d'une rencontre avec le président de la CCI de Basse-Normandie.