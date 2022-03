Les taxis londoniens toujours au top

Les taxis londoniens ont une fois de plus battu les mythiques "yellow cabs" de New York, selon un sondage annuel mené par Hotels.com, en emportant 22% des votes des usagers mondiaux.

Les conducteurs britanniques ont raflé cinq des sept catégories proposées, arrivant en tête sur la propreté, la qualité de leur conduite, l'amabilité, la sécurité et la connaissance de la ville.

Rien d'étonnant car le concours de taxi londonien est l'un des plus difficiles au monde, les candidats au poste doivent connaître 320 itinéraires dans un rayons de 10km de Charing Cross.

Pour plus de 2.680 sondés provenant de 30 pays, la sécurité arrive en tête des choses les plus importantes avant de monter dans un taxi, suivie par le prix, la connaissance de la ville, la disponibilité et la qualité de conduite.

L'activité principale à bord des taxis parisiens est, à 77%, l'envoi de SMS et les coups de fil, à 60% la sieste, mais dans la ville romantique par excellence, s'embrasser représente l'activité principale des usagers parisiens, à 49%.

A noter par ailleurs que plusieurs villes du monde ont décidé de se doter de conducteurs de taxis mieux informés et de les former pour cela à l'histoire de la ville, aux grands monuments et aux divers activités qu'elle propose. Dubaï est la dernière ville en date à former ses conducteurs de taxis, elle emboîte le pas à Tokyo, Londres et Édimbourg.



Le top 5 des taxis à travers le monde selon Hotels.com :

1. Londres, 22% des votes

2. New York, 10%

3. Tokyo, 9%

4. Berlin, 5%

5. Amsterdam, Madrid et Mexico City, 4%