Deux journées pour les gourmands place Saint-Sauveur à Caen

Les producteurs normands et les chefs caennais vous donnent rendez-vous pour découvrir et déguster les produits de Normandie. Le vendredi sera plus particulièrement dédié aux scolaires, pour un temps d’apprentissage des odeurs et des saveurs, et le samedi, profitez du marché au foie gras qui se tiendra à l’église du Vieux-Saint-Sauveur. Les chefs se mettent aux fourneaux pour vous concocter le menu de ce week end. A table !

A partir de 10h, les producteurs locaux ouvrent leurs stands pour vous faire apprécier quatre des pôles interprofessionnels : les produits de la mer, les viandes, les fruits et légumes ainsi que les produits laitiers. Puis entre 12h et 14h, venez savourer les portions gourmandes et originales des 19 chefs de restaurants caennais qui se relaieront pour réaliser leurs plats à partir des produits présentés sur les stands des producteurs. 2€ par portion. Enfin, de 18h à 20h, c’est le moment de se détendre autour d’un apéritif dinatoire et de son bar à cidres. 2€/personne.

Pratique. Vendredi 8 et samedi 9 novembre, de 10h à 20h sur la place Saint-Sauveur à Caen. Gratuit.