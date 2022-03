Concerts, spectacles, loisirs : toutes les idées sorties du week-end autour de Caen

Un salon de vins au goût originel

Dans le respect de la nature et des pratiques anciennes, 50 vignerons viennent des quatre coins de la France pour vous présenter leurs vins naturels.

Les 9 et 10 novembre, la Baronnie, Bretteville s/Odon. 5€. Tél. 02 31 86 33 66.

La 5ème nuit du mur

Le Mémorial vous propose une nuit de fiction autour de cinq films pour aborder l’Histoire et le choc idéologique de la Guerre Froide.

Vendredi 8 novembre à 20h au Café des images. 14€. Tél. 02 31 06 06 44 www.memorial-caen.fr.

Pour les oreilles curieuses

Partagez en famille un atelier pour explorer et fabriquer des sons à partir d’objets de récupération transformés en instruments insolites.

Samedi 9 novembre à 11h et 15h, au Théâtre Foz, Caen. Tél. 02 31 84 42 80 www.theatrefoz.com.

Jean Dewasne aux Beaux-Arts

L’artiste, maître de l’art abstrait, est mis à l’honneur au musée des Beaux-Arts. Découvrez 10 de ses œuvres réalisées dans les années 1960, sa période la plus féconde.

Jusqu’au 6 janvier, Musée des Beaux-Arts, Caen. 2/3€. Tél. 02 31 30 47 70 www.mba.caen.fr.

Aïda sur grand écran

Au temps des pharaons, plongez au cœur de l’intrigue de Radamès, le général égyptien prêt à tout par amour pour Aïda. En direct de l’opéra Bastille.

Jeudi 14 novembre à 19h30 à l’UGC de Mondeville. 10/28€. Durée : 2h50 www.vivalopera.fr.

Couac ou le vilain petit canard

Avec Couac, partez en voyage dans le rêve pour vous souvenir et faire découvrir comment l’enfant doit apprendre à se connaître lui-même pour grandir.

Les 12 et 14 novembre, 9h15, 10h30, 14h et 15h15, Théâtre des Cordes. Tél. 02 31 46 27 29.

L’opéra Didon et Enée croqué par le Crocodile

Embarquez pour une aventure originale et extravagante qui n’hésite pas à associer des matériaux littéraires, plastiques et cinématographiques avec une partition baroque, des chants lyriques ou encore des gags.

Mercredi 13 et jeudi 14 novembre à 20h, à l’amphi Daure, Université de Caen. 8/25€. Durée : 1h45. Tél. 02 31 30 48 00

La fête de la coquille à Port-en-Bessin

C’est au tour de Port-en-Bessin de fêter sa coquille Saint-Jacques : festival de chants de marin, dégustations de produits de la pêche, visites guidées de chalutiers, atelier de nœuds marins sont au programme. La criée ouvre aussi ses portes !

Samedi 9 et dimanche 10 novembre à Port-en-Bessin. Infos au 02 31 21 92 33.

Smetana et Dvorak

“La Smetana” et la “Symphonie du Nouveau Monde”, deux pièces maîtresses de l’œuvre des deux compositeurs, font partie des incontournables grand public de la musique classique.

Mardi 12 à 20h à l’auditorium Jean-Pierre Dautel, à Caen, et mercredi 13 novembre au théâtre d’Hérouville St-Clair à 20h30. Billets au 02 31 30 46 86.

Smetana et Dvorak, bis !

“Cordes à bretelles” bouscule ces mêmes classiques cités ci-dessus, les revisitant par un trio peu conventionnel de violon, accordéon et contrebasse dans des interprétations facétieuses et jazzy.

Vendredi 8 novembre à 20h30 au Bazarnaom, rue des Rosiers. Tél. 02 31 85 50 83.

Concerts et spectacles en vrac

La musique et les spectacles s’invitent à Caen pour une semaine chargée !

Vendredi 8 novembre :

- Nolwenn Leroy (chanson) à 20h30 au Zénith, première partie Arnaud Macé. Billetterie City Live : 36/44/49€.

- Giedré (chansons humoristiques) à 20h au BBC, première partie Cheval Vapeur. 12/16/19€.

Samedi 9 :

- Roméo et Juliette par le ballet de Moscou à 15h et 20h30 au Zénith. Billetterie Premier Rang : 39/49€.

Mardi 12 :

- Patrice (reggae) + Nora à 20h30 au Cargo. 22/25/30€.

Mercredi 13 :

- Skip & Die (électro) + St Lô à 20h30 au Cargo. 13/16/19€.

Jeudi 14 :

- Muriel Robin (humour) à 20h au Zénith. 35/45/55€.

- Micky Green (chanson, pop) à 20h au BBC. 10/14/17€.

- Thomas Fersen (chanson) à 20h30 au Cargo. 25/27/29€.

Conférences du monde

Tout en humour, Conrado et Birgitt, le couple de baroudeurs-conférenciers vous emmène dans des décors à couper le souffle à travers un film de voyage inédit.

Jeudi 14 novembre à 20h30 à la Renaissance, Mondeville. 5€. Tél. 02 31 35 65 94.

313 lots aux enchères à Bayeux

Une importante vente aux enchères publiques est organisée. Ne ratez pas les estampes anciennes, tableaux du XIXe, bijoux et objets d’art.

Lundi 11 novembre 14h, Bayeux. Bailleul & Nentas. Tél. 02 31 92 04 47 www.interencheres.com.

L’ilôt Z’enfants a ouvert ses portes !

De nombreux trésors sont à découvrir dans le nouvel espace de jeux et loisirs, avec des structures adaptées à l’âge et la taille des enfants.

Chemin de Courcelles, Mondeville. 16h-21h / 10h-21h le week end. 7/11€. Tél. 02 31 72 64 61.

L’orgue à St-Pierre

Dernier concert d’orgue avant la trêve hivernale à l’église Saint-Pierre : c’est le jeune organiste Yanis Dubois, élève de la classe d’orgue du conservatoire de Caen, qui vient jouer des oeuvres de Buxtehude et Bach.

Vendredi 8 novembre à 12h15 à l’église Saint-Pierre.

Jean-Claude Borelly à Troarn

Le trompettiste poursuit sa tournée à Troarn avec airs de classique, du gospel, mais aussi du jazz.

Dimanche 10 novembre à 16h30 à l’église de Troarn. Précisions au 02 31 39 14 22.

Rock et groove à l’Orient-Express

Senourha, une flûte dans une formation rock et Soul Chickens, un saxo dans un groupe de funk... ces deux groupes atypiques réchauffent l’Orient-Express pour une soirée rythmée et inédite.

Samedi 9 novembre dès 22h à l’Orient-Express, rue du 11 novembre. 3€.

Deux journées gourmandes

Les producteurs normands et les chefs caennais vous donnent rendez-vous pour découvrir et déguster les produits de Normandie. Vendredi 8 et samedi 9 novembre, de 10h à 20h sur la place Saint-Sauveur à Caen. Gratuit.

Un week-end de Beatles

Le festival normand consacré aux Fab Four, à Ouistreham.

Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre, la Grange aux Dîmes et mairie de Ouistreham. 6/10/14€ les trois jours. Tél. 02 31 97 18 63 www.beatlesweekend.fr.