Glee, Katy Perry et Sandra Bullock en lice aux People's Choice Awards

Les prix, remis dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la musique, sont décernés par un vote du grand public sur internet, contrairement aux Oscars, Golden Globes, Emmy et autres Grammy Awards, décernés par des professionnels.

La série télévisée à succès "Glee", en lice dans huit catégories, est en tête des nominations, devant l'actrice Sandra Bullock (5 nominations) et la chanteuse Katy Perry (5 nominations).

Côté cinéma, le trophée du "film préféré" opposera "Moi moche et méchant 2", "Fast and Furious 6", "Iron Man 3", "Monstres Academy" et "Star Trek into Darkness".

Quelque 160 millions de votes par internet ont été pris en compte pour déterminer les nominations. Les trophées seront remis le 8 janvier au Nokia Theatre de Los Angeles.

Voici les nommés dans les principales catégories :

- Film: "Moi moche et méchant 2", "Fast & Furious 6", "Iron Man 3", "Monstres Academy", "Star Trek Into Darkness."

- Acteur (cinéma) : Channing Tatum, Hugh Jackman, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr.

-Actrice (cinéma) : Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Melissa McCarthy, Sandra Bullock, Scarlett Johansson.

- Chanteur : Avicii, Blake Shelton, Bruno Mars, Justin Timberlake, Michael Bublé.

- Chanteuse : Britney Spears, Demi Lovato, Katy Perry, Pink, Selena Gomez.

- Série TV dramatique (chaînes en clair) : "Chicago Fire", "The Good Wife", "Grey's Anatomy", "Nashville", "Parenthood".

- Série TV comique (chaînes en clair) : "2 Broke Girls", "The Big Bang Theory", "Glee", "How I Met Your Mother", "Modern Family".

- Série TV dramatique (chaînes câblées) : "Downton Abbey", "Pretty Little Liars", "Sons of Anarchy", "The Walking Dead", "White Collar".

- Série TV comique (chaînes câblées) : "Awkward", "Cougar Town", "Hot in Cleveland", "Melissa & Joey", "Psych".