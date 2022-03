Rihanna, égérie d'une marque de cosmétiques

Visiblement ravie, la star - qui succède à Nicki Minaj - s'est elle aussi exprimée sur le réseau social : "Maman, je suis une #VIVAGLAM girl!!!! Absolument ravie de collaborer avec @MACcosmetics pour la bonne cause! #VIVAGLAM plus de rouges à lèvres, plus de vies changées !"

MAC s'est engagé dans la lutte contre le SIDA à travers la création d'un fonds en 1994 et le lancement du rouge à lèvres Viva Glam la même année. En 2000, la rappeuse Lil' Kim et la chanteuse Mary J. Blige avaient été nommées ambassadrices du projet. Depuis, Christina Aguilera, Pamela Anderson, Ricky Martin et Linda Evangelista ont endossé le rôle.

MAC et Rihanna avaient déjà collaboré à des collections exclusives.