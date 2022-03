Un homme tire des coups de feu à Hermival les Vaux

On ne connait pas les raisons qui ont poussé cet homme décrit comme dépressif et visiblement alcoolisé au moment des faits à commettre un tel geste. La garde à vue, en cours ce mardi soir, devrait en tout cas permettre d'en savoir plus sur ce qu'il s'est passé en début d'après midi (vers 13h45) dans la petite commune calvadosienne d'Hermival les Vaux.

Selon les témoins, l'homme serait descendu de la voiture à bord de laquelle il se trouvait, avec dans les mains, deux armes à feu, dont une carabine 22 long rifle. Il aurait alors tiré en direction des automobiliste qui passait sur la route. La gérante de l'auberge, entendant les coups de feu, serait alors sortie de son établissement mais aurait elle aussi essuyé des tirs en sa direction.

Le forcené aurait ensuite était maitrisé par des témoins avant que les gendarmes, alertés, ne l'interpellent et ne le place en garde à vue.