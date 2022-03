Sortir en région : mercredi 6 novembre

CALVADOS

A l'occasion de la 10ème édition du "Goût du large" ce week-end, le festival de chants de marins devient le festival "Musique sous les embruns". La coquille Saint Jacques sera à l'honneur à Port en Bessin. L'entrée à la manifestation est gratuite, elle est payante pour certaines animations et pour les concerts.C'est aujourd'hui le lancement de la 2ème édition des Mémoriales au mémorial de Caen. Six jours de rencontres et d’échanges permettront de débattre de l’actualité de la Seconde Guerre mondiale. En partenariat avec l’équipe du centre de Recherche d’Histoire Quantitative de l’Université de Caen. Aujourd'hui séminaire. Retrouvez le programme complet jusqu'à lundi soir sur www.memorial-caen.fr Cet après-midi, à Caen, c'est Le Grand Cabaret de Paris.Venez revivre les plus belles années de l’histoire des cabarets d’hier et jusqu’à aujourd’hui.Sexy, drôle et extravagant, le cabaret fait tourner la tête des Parisiens depuis plus de 150 ans. Partez avec les artistes à la découverte de ce trésor du patrimoine français qui occupe encore une large place dans la vie nocturne parisienne. C'est à 15h au grand auditorium de Caen.

MANCHE

Pour sa 5ème édition, l'Open féminin 50 est en train de se dérouler à Equeurdreville au complexe Louise Michel.Le tournoi continue jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite.Retrouvez le programme sur la page Facebook du comité Manche Tennis.Ce samedi , 2ème édition de la soirée années 80 du rugby-club saint-lois et du Vire-Joigne FC. Au programme, de la musique années 80 avec Alpha Music New et King Music. Cette année, pas moins de 2000 personnes sont attendues, ne tardez pas pour réserver vos places. RDV samedi de 22 h à 4 h du matin au parc des expositions de Saint-Lô, déguisés c'est encore mieux. D'ailleurs jouez à 9h30 et 14h30 pour remporter 2 entrées en appelant le 02 33 05 32 30.le Casino de Coutainville vous présente le spectacle cabaret «Au Pays des Tsars», avec la revue «Odysséo», qui aura lieu au casino vendredi 15, le samedi 16 dimanche 17 .Venez revivre au cours d'un spectacle les plusgrands moments de la Russie Impériale,avec notamment une dynamique et une envolée sur le parcours du transsibérien… Le menu sera lui aussi un voyage en Russie. (petits fours, rillettes de saumon à la vodka et son caviar d'aubergine ou encore des pennes carnivores à la russe. Remportez votre repas cabaret pour 2 en appelant au 02 33 05 32 30 à 9h30 et 14h30.

ORNE

Ce week-end, c'est la 15ème édition de la fête du cidre à l'ancienne au Sap, près de Vimoutiers. 4000 à 5000 personnes sont attendus samedi et dimanche pour continuer à perpétuer la tradition.RDV samedi et dimanche de 10h à 18h à l'éco musée du Sap. Plus d'infos sur www.le-grand-jardin.asso.fr Cet après midi à Mortagne au Perche, venez voir DE PARIS À BROADWAY, une revue à grand spectacle retraçant l’épopée des grandes comédies musicales américaines et françaises. 22 artistes sur scène accompagnés du célèbre orchestre de Charly Oleg et ses musiciens. Des chansons, des danses, des numéros de claquettes et des attractions exceptionnelles. Les meilleurs chanteurs et danseurs actuels venant tous des plus prestigieuses scènes françaises associent leurs talents pour vous faire vivre deux heures de rêve, de musique, d’humour et de fantaisie. Du spectacle à l’état pur ! Embarquez pour un voyage musical, un spectacle unique chanté en direct ai rythme des grands airs immortalisés par les plus belles comédies musicales. Laissez vous transporter par un tourbillon de gaieté folle ! RDV à 15h au carré du perche.Et puis demain soir, soirée jazz au carnet de route à Alençon. Une soirée colorée par une musique festive et dansante avec trompette et voix guitare solo guitare rythmique et Philippe contrebasse. Ils rendent hommage à la chanson française de l’après guerre et au swing US des années 40. RDV à 19h30, 6, rue Marcel-Palmier, Alençon.