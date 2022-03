Hôpital Pasteur : la colère des salariés paralyse Cherbourg

Ils avaient prévenu qu'ils durciraient leur mouvement contre les mesures de réorganisation du temps de travail proposées par la direction, promesse tenue. Une partie des salariés de l'hôpital Pasteur de Cherbourg est en grève, ce mardi 5 novembre. La journée a débuté par un barrage filtrant au carrefour de la gare, le plus fréquenté par les automobilistes entre 7h à 9h.



Les manifestants ont allumé des braseros et bloqué les automobilistes au feu vert, laissant passer 6 à 7 véhicules au compte-goutte, distribuant des tracts qui rappellent les principaux points de mécontentement. Le blocage a eu des répercussions jusque dans l'avenue de Paris ou le boulevard Mendès-France, mais aussi sur les hauteurs, les automobilistes étant déviés vers les Provinces.

Klaxons et patience

"Certains klaxonnent pour nous soutenir, d'autres s'énervent dans leur voiture, rapporte l'une des salariés. Mais mieux vaut qu'ils s'énervent ici et maintenant plutôt qu'aux urgences, si la direction applique ses mesures. Mais globalement les gens sont patients et nous comprennent".

Un accrochage a eu lieu entre deux automobilistes et les grévistes, occasionnant des égratinures sur le visage de l'un des syndicalistes. "Les identités de chacun sont connues, ils auront possibilité de porter-plainte" indique la capitaine de police Lerouvillois.



Un défilé entre l'hôpital et la mairie de Cherbourg est programmé à 14h30, à l'appel de la CGT, FO et l'Unsa. A noter que la CFDT n'appelle pas à la grève cette fois-ci.