La Brasserie des Lys, Quai Vendeuvre

Avec sa devanture rouge, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne passe pas inaperçue ! Sur la carte, plusieurs formules. La première, 'Express”, est à 10,90€ (un plat et une entrée ou un plat et un dessert) avec au choix : salade mixte ou oeuf mayonnaise, raie aux câpres servi avec du riz ou jambon au cidre servi avec des frites et enfin crème caramel ou glace. Pour les plus gourmands, et j'en suis, La Brasserie des Lys propose aussi un menu 'Mathilde” à 12,90€, entrée, plat et dessert. Mon repas débute donc par une salade de tomates et de mozarella. Rafraîchissante. J'opte ensuite pour un jambon au cidre frites. Le jambon est fin et surtout, il n'est pas gras : un vrai plaisir. Mais le meilleur est pour la fin avec le dessert du jour. Un panacotta délicieusement servi avec un coulis de fruits rouges et quelques amandes grillées.

Décoration soignée

En une heure, montre en main, j'ai mangé à ma faim, pour un prix plus que raisonnable et surtout dans un endroit très lumineux, à la décoration rouge et grise soignée. L'établissement offre aussi un large choix de produits de la mer et surtout une grande variété de moules (à l'indienne, au roquefort, à l'espagnole...)

Pratique. Brasserie des Lys,32, quai Vendeuvre à Caen. Tél. 02 31 86 28 28.





