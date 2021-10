Les sorties ciné de la semaine

Un film attendu sort aujourd'hui dans les salles de France et de Navarre c'est bien sûr:

Sex and the city 2 de Michael Patrick King avec bien sûr Sarah Jessica Parker

C'est le retour des 4 copines new-yorkaise qui cette fois-ci vont nous emmener au Maroc pour le mariage d'un de leur ami... On est bien loin de New-York mais proche du glamour du luxe et du soleil.

Le ton est donné, on reste dans ce second opus dans l'esprit de la série c'est à dire les aventures de jeunes femmes branchées. Le fait de délocaliser le film sous le soleil du Maroc est une bonne idée car il renouvelle un peu le genre. C'est vrai qu'on commençait à connaître new-York par coeur.

La presse est plutôt mitigé mais c'est souvent le cas pour ce genre de film qu'ils considèrent "un peu léger". Si vous avez aimé le 1, vous aimerez le 2.

Voici la bande annonce:



La tête en friche de Jean Becker avec Gérard Depardieu et Gisèle Casadeus

Synopsis :

C'est l'histoire d'une de ces rencontres improbables qui peut changer le cours d'une vie : la rencontre entre Germain, la cinquantaine, presque analphabète, et Margueritte, une vieille dame très érudite.

Germain mène une vie tranquille entre ses potes, sa copine Annette et sa caravane, installée au fond du jardin de sa mère. Il n'a jamais connu son père, sa mère s'est retrouvée enceinte de lui sans le vouloir et le lui fait bien sentir. Et à l'école primaire, il était la tête de turc de son instituteur. Ses copains de bistrot l'aiment bien, mais se moquent souvent de lui.

Pourtant Germain, loin d'être un imbécile, est un philosophe candide, un diamant brut dans lequel jamais personne n'a songé à tailler de facettes. Si sa tête est restée "en friche", c'est qu'on ne l'a pas cultivée. Un jour, il va rencontrer Margueritte qui va lui lire à haute voix des extraits de romans. Germain va découvrir la magie des livres, dont il se croyait exclu à jamais.

C'est une histoire qui parle de gens simples et vrais, parfois touchants, amusants et souvent très drôles. Une histoire tendre, pleine d'espoir, qui prouve qu'il est toujours possible d'apprendre et jamais trop tard pour être heureux.

Voici la bande annonce de ce film: