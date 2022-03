Amiante : union des ex-salariés d'Argentan et de Condé-sur-Noireau

L’association des anciens fondeurs et victimes de l’amiante d’Argentan, et le collectif des ex-Honeywell de Condé-sur-Noireau s’unissent en "collectif" pour faire valoir leurs droits, et tenter d'obtenir le statut de "travailleur de l’amiante", pour les anciens salariés des 2 sites.