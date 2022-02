Tendance Sports : Revivez l'intégrale Multisports

Son 1 : Au lendemain d'un superbe gala de Boxe à Cherbourg, Jean-Yves Lemarchand organisateur en chef, est revenu sur une soirée pugilistique de grande valeur mais surtout sur la défaite du local Julien Marie-Sainte face à Karim Achour dans le cadre du championnat de France. Une vraie déception pour Lemarchand...

Son 2 : L'US La Glacerie n'en finit plus d'impressionner en Nationale 2 de Basket féminin. Nous avons joint Yann Volmier l'entraîneur à la suite de la 7e victoire de rang de ses filles, c'était face à Rezé samedi soir. Et l'entraîneur manchois veut conserver la dynamique même si la saison des "Oranges" se jouera sur seulement six matchs... Explications.

Son 3 : C'est un coup de tonerre dans le monde du cheval. Le relèvement de la TVA votée à l'Assemblée nationale pourrait porter un grave coup à la filière équine en France et en Basse-normandie. Maxence Gorregues a rencontré Philippe Clément, président du comité départemental du calvados d'équitation.

Son 4 : Ce dimanche soir, nos invités étaient Pierre-Charles Binet et Antoine Rault, deux membres des Jimmer's de St-Lô en Baseball. Nous avons fait le point avec sur cette discipline phare aux Etats-Unis mais très peu connue en France... Les USA pourraient d'ailleurs être la prochaine destination d'Antoine Rault. Interview.