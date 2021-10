Hamouma : première recrue prometteuse

Alors âgé de 22 ans, le milieu offensif sortait de quatre saisons à Besançon, un club de haut de tableau en CFA. Dans quelques mois, il découvrira la Ligue 1 avec Caen, où il s'est engagé pour trois ans.



Lorient et Monaco le voulaient

L'ascension du Franc-Comtois formé à Sochaux est spectaculaire. “Tout s'est passé très vite et je savoure pleinement ce qui m'arrive”, reconnaît-il. En 2009-2010, Romain Hamouma a crevé l'écran. Auteur de dix buts et de cinq passes décisives, il a été désigné par ses pairs dans l'équipe-type de Ligue 2 et ses performances ont attisé les convoitises. Lorient et Monaco le voulaient, mais c'est sur Caen que ce joueur technique, rapide, endurant et à l'excellente vision du jeu a jeté son dévolu. “J'ai eu un bon feeling avec le staff et le projet du club m'a intéressé”, explique-t-il.



