Table rouennnaise : le 2 Juin, le snack au concept séduisant

La clientèle est plutôt féminine, la décoration agréable. A la base, une idée simple: tout ce que vous pouvez commander est frais et se dévoile devant vos yeux. Une salade composée ? Choisissez vous-même vos ingrédients qu’une serveuse s’empresse de réunir. C’est un concept, pas une révolution. Au coeur du Rouen piétonnier, le 2 Juin n’a pas à rougir de sa cuisine et propose une pause bien agréable au croisement de la rue de l’Hôpital et de la rue des Carmes.

Le lieu décline principalement trois plats, ses stars : des salades à composer soi-même, des soupes ou des quiches/tartes.

Salades copieuses

Pour 9,40 €, on vous propose un menu comprenant une salade du jour, un dessert et une boisson. Léger, direz-vous ? Attention, les salades sont copieuses ! Pour 9,60 €, une autre formule propose une salade, une soupe ou une quiche et une boisson.

On retiendra surtout la fraîcheur des ingrédients et le côté “maison” des plats proposés. Cela apporte une touche séduisante à ce snack bien pensé. Pour 3,20 € de plus, j’ai terminé mon repas avec une part de cheese cake. Un grand classique reçu avec mention.

Pratique. Le 2 Juin, 55 rue de l’Hôpital, à Rouen. Tél. 02 32 10 36 23