Au cimetière Saint-Sever, les morts de 1914-18 vont retrouver leurs lettres

Car c'est ce mur qui rend hommage aux 4 885 Rouennais morts sur le champ de bataille entre 1914 et 1918. Pourtant, à observer l’imposant ensemble circulaire sur lequel ils furent gravés, ces noms sont désormais illisibles. Or, d’ici à la fin de l’année, la Ville de Rouen engagera des travaux de restauration visant à leur redonner leur forme, mais aussi à réaménager les espaces verts alentours.

Deux panneaux racontant l’histoire du lieu et indiquant quelques tombes remarquables, seront également installés aux entrées du cimetière. L’un en français, l’autre en anglais. Et pour cause : derrière le monument aux morts et les centaines de tombes de soldats français, se déploie, blanc et propret, le cimetière militaire britannique, datant également de la guerre 14-18, entretenu par la Commonwealth War Graves Commission.