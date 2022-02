Coupe de France : le tirage du 7e tour !

13h15 : Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi !

Dans les prochaines heures, retrouvez les réactions des différents entraîneurs face à ce 7e tour de Coupe de France. Retrouvez également l'analyse des forces en présences dans vos éditions dès ce soir sur l'antenne de Tendance Ouest... Un tirage qui paraît tout de même très favorable aux bas-normands, à l'exception du petit poucet de l'AS Tourlaville qui aura fort à faire face à Vannes équipe de National...

13h04 : Récapiltulons les matchs des cinq représentants bas-normands :

Drouais (DH)- SM Caen (L2)

US Avranches (CFA)- Mantoury ou Kiwana (Guyanne-DH)

US Thouare (DHR)- AS Cherbourg (CFA)

La Chaize (DHR)- SU Dives (DH)

AS Tourlaville (DSR)- Vannes OC (Nat)

Les matches auront lieu le week-end du 16 et 17 novembre prochains sur le terrain du premier club cité.

Les autres matchs du groupe :

La Suze FC (6) - Mulsanne Teloche AS (6)

Vitre AS (4) - Cholet SO (5)

Sable s/Sarthe FC (5) - St. Brestois 29 (2)

Poitiers FC (5) - Saint Malo US (4)

Ca y'est ! Nos représentants bas-normands connaissent leur menu pour ce 7e tour de Coupe de France !

Le petit poucet de l'AS Tourlaville accueillera Vannes OC équipe de National à Léo-Lagrange. Il s'agira avec Avranches, du seul match dans notre région puisque de le SM Caen se rendra à Drouais équipe de DH, le SU Dives se déplacera à La Chaize un des deux petits poucets du groupe et enfin, l'AS Cherbourg sera en voyage du côté de l'US Thouare, l'autre petit poucet du groupe.

Drouais- SM Caen (L2) et Thouare - Cherbourg (CFA)

12h57 : C'est parti pour le groupe G, celui de nos bas-normands !

Tourlaville-Vannes (N) et La Chaize - Dives (DH) pour l'instant !

12h54 : Dans les groupes E et F, Laval (L2) se rendra à Berk équipe de District et Troyes (L2) ira à Chauny formation de DSR.

12h52 : Nous venons de retrouver Stéphane PICOT en direct par téléphone ! L'entraîneur de l'AS Tourlaville nous fait écouter le déroulement des opérations... Et effectivement on comprend pourquoi c'est lent ! Les interviews de quidam se succèdent, provoquant le désintéressement de tous... Les génériques se succèdent... Nous en sommes à la promotion du fameux match de rêve de la FFF.... Ce qui ralenti encore un peu plus le déroulement du tirage...

Nous approchons à tous petits pas du groupe G ! Décidemment, ce tirage au sort organisé par la FFF est d'une lenteur et d'un ennui hors du commun... La 3F ferait bien de s'inspirer des tirages au sort en région, nettement plus dynamique et nettement mieux communiqués...

12h50 : Après quatre groupes tirés, voici donc les matchs :

Luneville FC (6) - Raon l'Etape U.S (4)

St Dizier Esp (7) - Melun FC (6)

Drancy J.A (4) - Epinal SAS (4)

Jarville J Section F (6) - Prix les Mezieres AS (6)

Sedan C.S (5) - Creteil Lusitanos F. US (2)

Amneville CSO (5) - Metz FC (2)

Joeuf ES (8) - Sarre Union U.S (4)

Lilas FC (6) - Reims Ste Anne ES (6)

Gonfreville ESM (6) - Plabennec Stade (4)

Pacy Menilles RC (6) - Carquefou US (3)

Inzinzac Montagnarde (6) - Quimperle FC (7)

Les Herbiers VF (4) - Tours FC (2)

Vignoc Hede Guipel AS (8) - Auray Football Club (7)

Plouvorn AG (6) - Bastia CA (2)

Le Rheu SP C (9) - St Brieuc COBSP (7)

Chartres de Bretagne Espe (7) - Lannion FC (5)

Gouzon Avenir (8) - Jarnac S (9)

Bressuire FC (6) - Bordeaux Stade (4)

Mouilleron US (8) - Angers SCO (2)

Maintenon Pierres ES (7) - Angouleme Chte FC (5)

Boucau Elan (9) - Chauvigny US (6)

Mont de Marsan Stade (4) - Chateauroux Berrichonne (2)

Lege Capferret US (5) - Lucon Vendee Football (3)

Villenave J (4) - Anglet Genets (5)

Le Havre Frileuse - USL Dunkerque

SFB Blanc Mesnil - Bretigny FCS

Marcq en Baroeul - FC Tremblay

FC Saint-Amand - Havre AC

AC Amiens - Villeneuve d'Asq

AC Cambrai - Arras FA

AFC Creil - RC Lens

O.Neuilly - Le Plessis Robinson FC

12h44 : La grande équipe du groupe D, le RC Lens, connait son adversaire. Les "Sang et Or" se rendront à Creil ! Nos voisins du Havre AC se déplaceront quant à eux du côté du FC St-Amand...

12h42 : Toujours mené sur un rythme extrêmement lent, le tirage en est actuellement au groupe D... Cela fait désormais officiellement 1h12 que ce tirage a débuté, seulement trois des 10 groupes sont connus...

12h39 : Toujours dans le groupe C, La Berrichonne de Châteauroux, en danger en L2, aura un déplacement compliqué chez une CFA, l'AS Mont-de-Marsan...

12h38 : Dans le groupe C, Angers SCO (L2) se rendra sur le terrain du petit poucet du groupe qu'est Mouilleron (Ligue).

12h32 : Compte tenu de la lenteur et de la pauvreté de la communication de la FFF sur ce tirage au sort, Stéphane PICOT l'entraîneur de l'AS Tourlaville a accepté de bon coeur, de laisser son téléphone en fonction au moment du tirage du groupe G des bas-normands... Nous aurons ainsi en direct, les matchs qui concernerons nos formations... Nous en sommes pour le moment au tirage du groupe C....

12h30 : Dans le groupe B, notez également un match qui concerne le leader de CFA devant Avranches qu'est Les Herbiers. Les hommes de Franck Rizetto accueilleront le Tours FC (L2) !

12h26 : A noter dans le groupe A, la première affiche de ce 7e tour, le CS Sedan recevra l'US Créteil (L2)

L'efficacité n'est pas la qualité première dans ce tirage au sort interminable du côté de l'amphithéâtre du CNOSF à Paris...

12h05 : Le tirage a enfin démarré... Dans l'ordre, voici les 2 premiers groupes qui seront tirés au sort...

Le groupe A regroupe des équipes du Nord Est de la France :

Groupe A :

Amneville CSO (5)

Creteil Lusitanos F. US (2)

Drancy J.A (4)

Epinal SAS (4)

Jarville J Section F (6)

Joeuf ES (8)

Lilas FC (6)

Luneville FC (6)

Melun FC (6)

Metz FC (2)

Prix les Mezieres AS (6)

Raon l'Etape U.S (4)

Reims Ste Anne ES (6)

Sarre Union U.S (4)

Sedan C.S (5)

St Dizier Esp (7)



Le groupe B lui, est un groupe de Haut-Normandie, Bretagne et de la Côte Atlantique avec la présence du CA Bastia (L2) pour équilibrer à 2 représentants par groupe ces formations professionnelles...



Groupe B :

Auray Football Club (7)

Bastia CA (2)

Carquefou US (3)

Chartres de Bretagne Espe (7)

Gonfreville ESM (6)

Inzinzac Montagnarde (6)

Lannion FC (5)

Le Rheu SP C (9)

Les Herbiers VF (4)

Pacy Menilles RC (6)

Plabennec Stade (4)

Plouvorn AG (6)

Quimperle FC (7)

St Brieuc COBSP (7)

Tours FC (2)

Vignoc Hede Guipel AS (8)

11h59 : En attendant les premiers matchs concernant des Ligue 2 et surtout en attendant le groupe G qui regroupe la totalité de nos représentants bas-normands (chose rare), petite précision quant à l'US Avranches, déjà loti depuis hier soir dans le tirage des Ultramarins. Les Avranchinais ne connaissent pas encore quelle formation de Matoury ou Kiwana viendra à Fenouillère pour la simple et bonne raison que la finale de la Coupe de France en Guyane opposant ces deux équipes se déroulera aujourd'hui et non, comme l'ont indiqué bien des médias, pour une raison de "réserve" posée...

A noter que les 10 groupes de 16 équipes, soit donc les 80 matches de 7e tour en France seront désignés par Patrick Battiston, Marius Trésor, Faruk Hadzibegic et Jérémie Janot.

11h47 : Les différents règlements afférents au déroulement des rencontres sont listés par les responsables de la Commission Coupe de France de la Fédération française de Football.... Les représentants des clubs sont attentifs même si la tension monte de plus en plus...

11h40 : La cérémonie protocolaire du tirage débute. Dans le groupe A, on retrouve Créteil et Metz équipes de L2 ainsi que des clubs habitués des aventures en Coupe comme Sedan ou Raon l'Etape. A noter la présence de l'ES Joeuf qui n'est autre que le club de la ville natale d'un certain Michel PLATINI...

11h29 : Philippe Clément l'entraîneur du SU Dives vient de réagir à ce groupe G, "il s'agit incontestablement d'un groupe de 16 équipes très solides et surtout, très intéressantes. Après, il est toujours difficile d'évoquer un souhait particulier, je dirai... passer !"

Le début du tirage est fixé à 11h30 pour le groupe A. Le groupe G de nos bas-normands devrait sortir sur les coups de 12h15.

Huit matchs sortiront de ce chapeau avec 2 équipes de Ligue 2 (dont le SM Caen), 1 de National, 3 de CFA (dont Cherbourg), 3 de CFA2, 4 de DH (dont Dives), 1 de DSR (Tourlaville), 2 petits poucets de divisions inférieures.

La réaction de S.Picot (AS Tourlaville) : "Pour le moment, le chapeau géographique nous convient et on s'aperçoit que nous avons pas mal de chances de pouvoir recevoir compte tenu des niveaux. La priorité pour nous, c'est Brest (L2) ou Caen (L2) bien sûr, et à l'inverse, nous ne voudrions pas jouer Cherbourg ou Dives. Maintenant, on se dit qu'il y a une petit place pour recevoir un des deux petits poucets aussi...." (11h05)

11h00 : Du siège du CNOSF à Paris, nous venons de joindre Stéphane Picot l'entraîneur de l'AS Tourlaville qui nous a livré le groupe dans lequel son club ainsi que les 3 autres bas-normands se trouvent. Il s'agit du groupe G dont voici l'intégralité des 16 clubs.

SM Caen (2)

S.Brestois (2)

Vannes OC (3)

AS Cherbourg (4)

US St-Malo (4)

AS Vitré (4)

FC Poitiers (5)

Sablé sur Sarthe (5)

Cholet (5)

SU Dives (6)

La Suze sur Sarthe (6)

FC Drouais (6)

AS Mulsanne (6)

AS Tourlaville (7)

La Chaize (8)

Thouaré (8)

Ce 7e tour de Coupe de France regroupera les quatre clubs qualifiés de la région Basse-Normandie qui sont l'US Avranches (CFA), l'AS Cherbourg (CFA), le SU Dives (DH) et l'AS Tourlaville (DSR). A noter que ce tour marque l'entrée en lice des formations de Ligue 2, le SM Caen sera donc le 5e représentant de la région.

Hier soir, l'US Avranches a déjà été fixé sur son sort en participant au tirage des Ultramarins. Contrairement à l'an passé, les hommes du président Guérin recevront soit le représentant de Guyane, soit Matoury, soit Kawina au stade René-Fenouillère.