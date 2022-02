Football : l'US Quevilly retrouve les pelouses

Le week-end passé était consacré au 6e tour de coupe de France mais les Quevillais sortient au 5e tour étaient donc au repos forcé. Les joueurs de l’US Quevilly plus en course n’ont plus disputé de rencontre depuis le 19 octobre (et une défaite face à la réserve du RC Lens), pouvant ainsi se concentrer sur la préparation de leur 9e journée de championnat de CFA, qui aura lieu ce samedi 2 novembre face au Chambly FC, à 17h, au stade Lozai du Petit-Quevilly.

Avec une 7e place au classement, les joueurs de Manu Da Costa seront tout de même plus en jambes que leur adversaire du soir, puisque Chambly était exempt lors de la précédente journée et son dernier match remonte au 5 octobre avec un match nul obtenu chez le leader Roye-Noyon (1-1).

Ce prochain match s’annonce d’ores et déjà indécis puisque Chambly occupe la neuvième place au classement mais avec un match en retard.