Un nouveau single de Lady Gaga avant la sortie de l'album "Artpop"

Le single "Venus" est le dernier morceau extrait de ce nouvel album après "Applause", "Aura", ou encore "Do What You Want".

Lady Gaga a dévoilé début octobre la pochette de son nouveau disque avec un visuel signé par l'artiste contemporain Jeff Koons. Il représente une sculpture qui sera exposée lors de la fête de lancement de son album, le 10 novembre.

"Artpop" succèdera à "The Fame" (2008), "The Fame Monster" (2009) (réédition de "The Fame") et "Born this Way" (2011). La star a vendu plus de 23 millions d'albums dans le monde.

Tracklisting d'"Artpop" :

Aura

Venus

G.U.Y.

Sexxx Dreams

Jewels N' Drugs

MANiCURE

Do What U Want

Artpop

Swine

Donatella

Fashion!

Mary Jane Holland

Dope

Gypsy

Applause

(Lady Gaga, "Artpop", le 11 novembre 2013, Interscope Records)