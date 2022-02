2 heures d'audience, ce lundi soir 28 octobre 2013, devant le tribunal d'Argentan, pour un référé des anti-GDE, qui tentent d'obtenir non seulement l'arrêt des déchargements de camions de déchets sur le site de Nonant-le-Pin, mais aussi que GDE retire ce qu'une quarantaine de semi-remorques ont déjà déversé et que des scellés soient posés sur le site, pour garantir qu'aucun camion ne viendra plus décharger, tant que les expertises, notamment sur l'eau, ne seront pas rendues.

Maître Laurence Thomas-Riouallon, avocate des associations d'opposants a GDE:

GDE avait-il le droit de commencer l'exploitation du site de Nonant-le-Pin ? Impossible de lire le son.

Me Mauduit, l'avocat de GDE, qui a affirmé que son client avait l'autorisation d'ouvrir le site, a refusé de s'exprimer dans la presse.

A la sortie de l'audience, la sénatrice ornaise Nathalie Goulet a accusé la direction régionale de l'environnement de "collusion" avec GDE. Étaient également présents à cette audience : le vice-président "Europe Écologie" de la région Basse Normandie Yanic Soubien, et la suppléante du député Yves Goasdoué.

Le tribunal rendra son délibéré: mercredi 30 octobre dans la journée. Jusque-là, les opposants poursuivent leur blocus du site de Nonant, entamé jeudi dernier. Ce lundi après-midi, ils étaient une cinquantaine de personnes, quelques poneys, une chèvre et de la volaille, avec des vans de transports d'animaux et des voitures, pour interdire l'accès du site.